"มนพร"ยันไม่เคยยึดติดตำแหน่งทางการเมือง ภูมิใจได้ทำหน้าที่ดีที่สุด

นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และ สส.นครพนม พรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊กภายหลังการเลือกนายกรัฐมนตรี ระบุว่า“ตลอดเวลาการทำงานที่ผ่านมา กว่า 30 ปี ในการทำหน้าที่รับใช้พี่น้องประชาชน ตั้งแต่หน้าที่ ส.อบจ.นครพนม รอง นายก อบจ.นครพนม นายก อบจ.นครพนม มาถึง สส.เขต 2 นครพนม พรรคเพื่อไทย จนถึง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ไม่เคยยึดติดตำแหน่งทางการเมือง และภูมิใจได้ทำหน้าที่ดีที่สุด เพราะจุดยืนคือ การทำหน้าที่ เป็นปากเป็นเสียง ดูแลรับใช้ประชาชน การพัฒนาทุกด้าน จะต้องเดินไปข้างหน้า มั่นใจพรรคเพื่อไทย หัวใจคือประชาชน ทุกนโยบายที่ผ่านมา เชื่อมั่นประชาชนได้ประโยชน์ และคำนึงถึงประชาชนเป็นหลัก มั่นใจตลอดการทำงานที่ผ่านมา ไม่เคยทำให้ประชาชนผิดหวัง ไม่เคยทำให้ประชาชนเสียโอกาส
.
มาถึงวันนี้ ตำแหน่งรัฐมนตรีอาจเปลี่ยนผ่าน นายกรัฐมนตรีอาจสับเปลี่ยน จากขั้วรัฐบาล เป็นฝ่ายค้าน แต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยน คือหัวใจที่ยืนหยัดอยู่กับพรรคเพื่อไทย และยืนหยัดอยู่กับประชาชน เพราะหน้าที่สำคัญที่สุด คือการเป็นปาก เป็นเสียง และเป็นที่พึ่งของพี่น้องเสมอมา การทำหน้าที่ผู้แทนตลาดล่างสำคัญที่สุด การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ไม่ใช่อุปสรรคปัญหา พร้อมทำหน้าที่ ผลักดันการพัฒนา ทุกด้าน ตรวจสอบรัฐบาล แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในทุกมิติ ขอบพระคุณทุกกำลังใจที่ให้การสนับสนุน ขอเป็นกำลังใจให้ทีมงานพรรคเพื่อไทย ทุกคน ทำงานรับใช้ประชาชน ขับเคลื่อนประเทศไทย เดินต่อไปข้างหน้า ประเทศไทย จะต้องไม่หยุดแค่นี้ ยันยันเราจะไม่ทิ้งประชาชน”