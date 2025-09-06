xs
xsm
sm
md
lg

"อ.ปานเทพ"เผยอย่างน้อยก็ไม่มี“ภูมิธรรม”มาให้สัมภาษณ์ทุกวัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า อย่างน้อยก็ไม่มี “ภูมิธรรม”มาให้สัมภาษณ์ทุกวัน