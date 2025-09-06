นิพิฏฐ์"เตือน ส.ส.แหกมติพรรคเป็นเรื่องเลวร้าย ชี้ทำลายตัวเองแล้ว ยังทำลายพรรคให้ย่อยยับ

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต สส.พัทลุง โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า
การทำลายระบบพรรคการเมือง
-ส.ส.จะยกมือสนับสนุนคุณอนุทิน หรือ คุณชัยเกษม ให้เป็นนายกรัฐมนตรี ไม่ผิดหรอกหากเป็นไปตามมติของพรรค
-แต่การที่ ส.ส.แหกมติพรรค เป็นเรื่องเลวร้ายมาก นอกจากทำลายตัวเองแล้ว ยังทำลายพรรคการเมืองที่ตัวเองสังกัดให้ย่อยยับไปกับมือ
-ผมเคยอยู่พรรคประชาธิปัตย์ แต่ตอนผมอยู่ ผมไม่เคยทรยศมติพรรค ตอนผมจากพรรคประชาธิปัตย์มา ผมก็ไปลา-มาไหว้ บอกผู้บริหารพรรคว่า ผมขอลาออก
-คุณอนุทิน ก็ไม่ควรภูมิใจคะแนนของส.ส.ที่ทำลายพรรคตัวเอง ให้ระวังไว้ เมื่อทำลายพรรคของตัวเองได้ สักวันหนึ่งก็จะทำลายพรรคอื่นได้เช่นเดียวกัน
-การลงมติไม่ใช่เอกสิทธิ์ของ ส.ส.ตามที่พูดกันหรอก หากเรายอมรับเอกสิทธิ์เช่นนี้ เท่ากับเรายอมรับให้ส.ส.ทรยศต่อมติของพรรคที่ตัวเองสังกัด
-ประชาชนเองควรจะรังเกียจและรู้เท่าทันนักการเมืองเหล่านี้ ท่านรับได้หรือครับ ที่ส.ส.พรรคเพื่อไทยทรยศต่อพรรคตัวเอง ท่านรับได้หรือครับที่ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ทรยศต่อมติพรรคของตัวเอง
-ผมไม่ห่วงพรรคเพื่อไทยเขาหรอก ห่วงแต่พรรคประชาธิปัตย์
-เชื่อผมไหมล่ะ ครั้งหน้าพรรคประชาธิปัตย์เกือบจะเป็นพรรคร้าง
-ส.ส.ที่ทรยศพรรคตัวเองย้ายไปไหน ประชาชนอย่าเลือก ทำได้ไหม ถ้าทำไม่ได้ ก็อย่าโทษใครเราสร้างระบบนี้ขึ้นมาเอง /