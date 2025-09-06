xs
xsm
sm
md
lg

"อดีต ส.ว.สมชาย"แนะ“อนุทิน”เลือก รมต.ทำงานเพื่อประโยชน์ชาติมากกว่าจัดสรรตามโควต้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายสมชาย แสวงการ อดีตสมาชิกวุฒิสภา โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า นายกอนุทินผู้นำรัฐบาลเฉพาะกิจ ควรเลือกรัฐมนตรีทำงาน เพื่อประโยชน์ชาติ มากกว่าจัดสรรตามโควต้า เพื่อผลประโยชน์การเมือง

#ระวังวิกฤตศรัทธา #เตือนมาด้วยความหวังดี