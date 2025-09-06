รฟม.แจงน้ำท่วมขัง MRT ศูนย์วัฒนธรรมฯ เกิดจากน้ำไหลลงช่องเปิดระบายอากาศโครงการก่อสร้างทางเชื่อมอาคาร AIA

ตามที่ มีการเผยแพร่ภาพน้ำท่วมขังภายในสถานีรถไฟฟ้าศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ของรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) ในช่วงค่ำของวันที่ 5 กันยายน 2568 นั้น
ในการนี้ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ขอเรียนว่า จากการตรวจสอบสาเหตุ พบว่าเกิดจากการก่อสร้างทางเชื่อม ระหว่างสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กับอาคาร AIA ซึ่งมีการทำช่องเปิดระบายอากาศที่หลังคาอุโมงค์ โดยช่องดังกล่าวอยู่ระดับเดียวกับพื้นถนน เมื่อฝนตกหนักและมีปริมาณฝนมากกว่า 100 มม. น้ำที่ท่วมบนถนนรัชดาภิเษก จึงไหลเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างทางเชื่อมฯ แล้วไหลลงสถานีฯ ผ่านช่องเปิดระบายอากาศดังกล่าวบริเวณที่ก่อสร้างจุดเชื่อมต่อระหว่างอาคาร AIA กับสถานีฯ ตรงทางขึ้นลงที่ 2
ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ได้นำกระสอบทรายปิดกั้นช่องระบายอากาศดังกล่าวเพื่อหยุดน้ำไม่ให้ไหลเข้าสู่สถานีได้เรียบร้อยแล้วและทำความสะอาด โดยกลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติเรียบร้อยแล้ว แต่ยังคงปิดให้บริการทางเข้าออกที่ 2 และ 3
ทั้งนี้ รฟม.ได้สั่งการให้ทาง AIA หยุดการก่อสร้างทางเชื่อมต่อฯ โดยทันทีและหามาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดเหตุซ้ำขึ้นอีก และ รฟม. ขอเน้นย้ำว่า สถานีรถไฟฟ้าในการกำกับดูแลของ รฟม. ทุกโครงการ ได้ออกแบบก่อสร้างตามมาตรฐานและมีระบบป้องกันปัญหาน้ำท่วมฉับพลันไว้ตั้งแต่การออกแบบ ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ ไม่ได้เกิดจากการออกแบบโครงสร้างสถานีแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม รฟม. ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ติดตามข้อมูลข่าวสารของ รฟม. ได้ที่ www.mrta.co.th หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044