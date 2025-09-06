xs
เปิดตลาดทองคำปรับขึ้น 250 บาท รูปพรรณขายออก 55,100 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองครั้งที่ 5 เมื่อเวลา 09.10 น.ปรับขึ้น 250 บาท โดยทองแท่งรับซื้อบาทละ54,200.00 บาท ขายออกบาทละ 54,300.00 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 53,120.64 บาท ขายออกบาทละ 55,100.00 บาท