เพื่อไทยยันพร้อมทำหน้าที่ฝ่ายค้าน ขอขอบคุณทุกแรงใจ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เพจพรรคเพื่อไทย โพสต์ระบุว่า

พรรคเพื่อไทย
พร้อมทำหน้าที่ฝ่ายค้าน
ตามครรลองของรัฐสภา
ยึดมั่นหลักการประชาธิปไตย

ขอขอบคุณทุกแรงใจ
นโยบายหลายเรื่องที่ยังค้างไว้
เราจะรอวันกลับมาสานต่อให้สำเร็จ

เพื่อคนไทยทุกคน...ตลอดไป

5 กันยายน 2568