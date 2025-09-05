‘บก.ลายจุด’เชื่อเกมหลังจากนี้ส้มอยู่ในมือของน้ำเงิน จะซับซ้อนขึ้นอย่างที่คาดไม่ถึง

ถ้า ‘ส้ม’ เลือกผิดพลาดและเกิดวิกฤติครั้งใหญ่ พรรคส้มจะเข้าสู่วิกฤติศรัทธา นับจากพรุ่งนี้ ‘ส้มอยู่ในมือของน้ำเงิน’ ไม่มีทางคุมได้ เกมหลังจากนี้จะซับซ้อนขึ้นอย่างที่ส้มคาดไม่ถึง”
นายสมบัติ บุญงามอนงค์ หรือ บก.ลายจุด นักกิจกรรม โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า“ไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลง ส้มคงเลือกอนุทิน ในสภาวันนี้ เมื่อแสดงความเห็นไปหมดแล้ว ก็ได้แต่นั่งดูว่าต่อจากนี้จะเป็นเช่นใด
สิ่งนี้มีเดิมพันสำคัญ ถ้าการเลือกของส้มถูกต้อง คะแนนเสียงของผมในการเลือกตั้งครั้งหน้าจะเป็นของส้ม แต่ถ้าผิดพลาดและเกิดวิกฤติครั้งใหญ่ พรรคส้มจะเข้าสู่วิกฤติศรัทธา
ส้มชี้ชะตาน้ำเงินในวันนี้
แต่นับจากพรุ่งนี้ไป ส้มอยู่ในมือของน้ำเงิน คุณไม่มีทางคุมเขาได้โดยคิดว่าเขามีแค่ 60 เสียง มันไม่จริง และเกมหลังจากนี้จะซับซ้อนขึ้นอย่างที่คุณคาดไม่ถึง”