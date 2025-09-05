xs
หุ้นไทยปิดตลาดบวก 12.25 จุด มูลค่าซื้อขาย 51,629.81 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดอยู่ที่ ระดับ 1,264.80 จุด ปรับขึ้น 12.25 จุด หรือ 0.98% มูลค่าซื้อขาย 51,629.81 ล้านบาท