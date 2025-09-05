xs
สภาฯ โหวตเสียงเกิน 247 เสียง ให้"อนุทิน"เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 32

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรโหวตเสียงเกิน 247 เสียง ให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 โดยขั้นตอนหลังจากนี้ต้องรอการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไป