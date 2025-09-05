xs
"จุลพันธ์"เผย“อนุทิน"ได้คะแนนเห็นชอบ 311 คะแนน

โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พรรคเพื่อไทย โพสต์ระบุว่า
“อนุทิน ชาญวีรกุล ได้คะแนนเห็นชอบ 311 คะแนน

ดีลข้อ 4 “พรรคภูมิใจไทยต้องไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อทำให้เป็นรัฐบาลเสียงข้างมาก” ถูกทำลายลงเรียบร้อยแล้ว”