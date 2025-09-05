xs
"ชมรมแพทย์ชนบท"ถาม ปชน.ถ้า"อนุทิน"นั่งนายกฯ จะยกมือไว้วางใจปมฮั้ว สว.-เขากระโดง-กัญชา หรือไม่?

เพจชมรมแพทย์ชนบท โพสต์ระบุว่า ถ้า ’คุณอนุทิน‘ เป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อไทยยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจทันที ประเด็นฮั้ว สว.-เขากระโดง-กัญชา-อื่นๆ

พรรคประชาชนจะยกมือไว้วางใจหรือไม่?