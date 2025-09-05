xs
‘คำผกา’ชี้ ปชน.ใช้เสียง สส.ตัวเอง เป็นยานพาหนะทำรัฐประหารสภาผู้แทนราษฎร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



‘คำผกา’ ลักขณา ปันวิชัย นักจัดรายการ โพสต์ระบุว่า“พรรคประชาชน ใช้เสียง สส. อันดับหนึ่งของตัวเอง เป็นยานพาหนะของการทำรัฐประหารสภาผู้แทนราษฎร”