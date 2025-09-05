xs
ราคาทองคำครั้งที่ 6 ลง 50 บาท รูปพรรณขายออก 54,850 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองครั้งที่ 5 เมื่อเวลา 14.30 น.ปรับลง 50 บาท โดยทองแท่งรับซื้อบาทละ53,950.00 บาท ขายออกบาทละ 54,050.00 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 52,878.08 บาท ขายออกบาทละ 54,850.00 บาท