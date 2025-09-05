“เทพไท”เชื่อพรรคประชาชนโหวต “อนุทิน”เป็นนายกฯ ตัดสินใจที่ถูกต้องแล้ว

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส. นครศรีธรรมราช โพสต์เฟซบุ๊ก เทพไท เสนพงศ์-คุยการเมือง ระบุว่า โหวตอนุทิน ถูกต้องแล้ว
หลังจากนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ได้แถลงมติของพรรคประชาชนว่า พร้อมสนับสนุนนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ในส่วนรัฐบาลก็ได้ประกาศทูลเกล้าพระราชกฤษฎีกายุบสภาในทันที แต่มีปัญหาทางเทคนิคในประเด็นข้อกฎหมาย จึงไม่สามารถมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาได้ ทำให้รัฐบาลและพรรคเพื่อไทยเปลี่ยนเกมใหม่ ต้องการจะให้พรรคประชาชน เปลี่ยนใจ เปลี่ยนมติมาสนับสนุนนายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทย โดยเสนอเงื่อนไขใหม่ ถ้าหากโหวตให้นายชัยเกษมเป็นนายกรัฐมนตรี จะมีการยุบสภาทันที หลังจากแถลงนโยบายแล้ว ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่เกทับข้อตกลงหรือเอ็มโอยู ที่ให้ไว้กันระหว่างพรรคประชาชนกับพรรคภูมิใจไทย ว่าจะยุบสภาภายใน4เดือน ซึ่งเป็นข้อเสนอ ของพรรคประชาชน และพรรคภูมิใจไทยได้ตอบรับตามที่พรรคประชาชนต้องการ
เมื่อพรรคประชาชนแสดงจุดยืนชัดเจนว่ายังสนับสนุนนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป แสดงให้เห็นถึงความมั่นคง หนักแน่น และตัดสินใจชัดเจน ไม่วอกแวก ในขณะที่พรรคเพื่อไทย กลับกรอกไปมา ถอยเข้าถอยออก ไม่มีความแน่นอน จากจุดเริ่มต้นต่อสู้เต็มที่ให้ได้ซึ่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เมื่อสู้ไม่ได้ก็ประกาศยุบสภา เมื่อยุบสภาไม่ได้ก็เปลี่ยนเงื่อนไขมาเป็นให้เลือกนายชัยเกษมเป็นนายกรัฐมนตรีพร้อมจะยุบสภาทันที
แม้ว่าจะมีผู้สนับสนุนพรรคประชาชน ด้อมส้ม นายแบบ นางแบบ หรืออินฟลูเอนเซอร์ จะออกมาทักท้วงและกดดันพรรคประชาชนให้เปลี่ยนมติ ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ยังมีอคติต่อฝ่ายอนุรักษ์นิยม เกรงว่าเมื่อพรรคประชาชนโหวตให้กับนายอนุทิน ก็เท่ากับสนับสนุนฝ่ายอนุรักษ์นิยม ซึ่งคนเหล่านี้เห็นว่าควรจะสนับสนุนฝ่ายพรรคเพื่อไทย โหวตให้นายชัยเกษมมากกว่า แต่สิ่งที่พรรคประชาชนได้ออกมายืนยันว่า พร้อมที่จะโหวตให้กับนายอนุทินเหมือนเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงถือว่า เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง
ผมในฐานะที่เป็นผู้สังเกตุการณ์ทางการเมือง ไม่มีส่วนได้เสียกับพรรคการเมืองใด สนับสนุนการตัดสินใจหรือมติของพรรคประชาชน ที่ได้โหวตไปตามกระแสสังคมและเสียงส่วนใหญ่ ซึ่งผมได้มีโอกาสไปออกรายการต่างๆได้มีการสอบถามความเห็นของประชาชนกันพบว่า ต้องการให้พรรคประชาชนโหวตให้กับนายชัยเกษมมี 7% ต้องการที่จะโหวตให้นายอนุทินมี 43% และไม่ต้องการให้โหวตให้กับใครทั้งสองคนมีอยู่ 50%
ผลการสำรวจแสดงให้เห็นว่า คะแนนนิยมหรือคะแนนความต้องการให้พรรคประชาชนโหวตให้กับนายอนุทินสูงกว่านายชัยเกษมมาก การตัดสินใจของพรรคประชาชนในการสนับสนุนนายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรี เชื่อว่าการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้ว