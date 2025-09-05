xs
"นิพิฏฐ์"เผยส้มวางเดิมพันอนาคตพรรคกับการร่าง รธน.ใหม่ทั้งฉบับ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต สส.พัทลุง โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า “ส้ม”วางเดิมพันอนาคตพรรคตัวเองกับการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ มีส้มต้องไม่มีรัฐธรรมนูญนี้ มีรัฐธรรมนูญนี้ต้องไม่มีส้ม มันต้องตายกันไปข้างหนึ่ง “หนู”ก็ลองทำประชามติดูครับ/