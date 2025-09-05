มทบ.25 ตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ปะทะพื้นที่ชายแดน

พล.ต.ไชยนคร กิจคณะ ผบ.มทบ.25 มอบหมายให้ พ.อ.ธนาคม เลื่อนทอง หก.กกร.มทบ.25 พร้อมด้วยจิตอาสา 904, จิตอาสาพระราชทาน, ชป.กร.มทบ.25 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ปะทะในพื้นที่ชายแดนไทย - กัมพูชา " ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว วัดเทพสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ ที่มีความวิตกกังวลต่อสถานการณ์ตามแนวชายแดน ไทย - กัมพูชา ซึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยและเด็ก พร้อมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค - บริโภค ให้กับประชาชนอีกด้วย
ทั้งนี้ ประชาชนเชื่อมั่นในสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น ส่งผลให้ประชาชนภายในศูนย์พักพิงชั่วคราววัดเทพสุรินทร์ อ.เมือง จ. สุรินทร์ เริ่มทยอยกลับภูมิลำเนาทั้งหมดภายในวันนี้