สมช.ถกปมปัญหาชายแดนไทย-เขมร ก่อนนำหารือ GBC 7-10 ก.ย.นี้ ที่เกาะกง

พล.ร.ต.สุรสันต์ คงสิริ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย ในฐานะโฆษกศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา (ศบ.ทก.) แถลงผลประชุม ศบ.ทก. ว่า สถานการณ์ด้านความมั่นคงในภาพรวม ยังไม่มีเหตุการณ์ใดๆ และอยู่ในความสงบ ส่วนการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปสมัยวิสามัญ (GBC) ระหว่างวันที่ 7-10 กันยายนนี้ ที่ จ.เกาะกง ประเทศกัมพูชา เพื่อแก้ปัญหาความตึงเครียดโดยสันติวิธี ให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ ส่วนรายละเอียดของการนำไปหารือต้องรอการประชุมของสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ ให้ความเห็นชอบ
สำหรับข้อกังวลถึงบทบาทของ ศบ.ทก. ในช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาล ยืนยันว่า เรามีกฎหมายรองรับในการดำเนินงานต่อเนื่อง โดยมอบอำนาจให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยทุกระดับ ทั้งผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะประธานคณะผู้บัญชาการทหาร รวมถึงผู้บัญชาการเหล่าทัพ แม่ทัพภาค ผู้บัญชาการกองกำลังและผู้บังคับบัญชาหน่วยสามารถดำเนินการได้ตามกฎหมาย ตามกฎการใช้กำลังที่ระบุขั้นตอนไว้ชัดเจน มี กฎหมายรองรับตาม พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม จึงขอให้ความมั่นใจกับประชาชนว่า ศบ.ทก. ยังดำเนินการอยู่ แม้บทบาทจะน้อยลง แต่หน่วยงานด้านความมั่นคง พร้อมปฏิบัติงานโดยมีกลไกรองรับทุกสถานการณ์
ด้านนางมาระตี นะลิตา อันดาโม รองอธิบดีกรมสารนิเทศ รองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า เหตุการณ์การใช้มวลชนออกมาประท้วงบริเวณบ้านหนองจาน จ.สระแก้ว และต่อมากระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา ออกแถลงการณ์ประท้วงไทย ว่าการดำเนินการของไทยสร้างความเดือดร้อน ประเด็นนี้กระทรวงการต่างประเทศของไทยได้ชี้แจงตอบโต้แล้ว พร้อมย้ำว่ามาตรการของไทยดำเนินการอยู่ในเขตอธิปไตยไทยโดยสมบูรณ์ และเป็นไปตามกฎหมายไทยที่สอดคล้องกับหลักการมนุษยธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน โดยผ่านความเห็นชอบจาก สมช.
ส่วนที่กัมพูชาเบี่ยงเบนประเด็นโดยอ้างว่าประชาชนกัมพูชาอยู่ในพื้นที่มานานโดยไม่เคารพต่อพันธกรณีระหว่างประเทศ นั้น ขอยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นดินแดนและอธิปไตยของไทย แต่การที่กัมพูชานำพลเรือนมาอยู่แนวหน้า มีอาวุธ และใช้ถ้อยคำยั่วยุ จึงเป็นสิทธิของเจ้าหน้าที่จะดำเนินการโดยชอบธรรมเพื่อปกป้องอธิปไตยของไทย และเจ้าหน้าที่ใช้ความอดทนปฏิบัติตามมาตรการที่ตกลงไว้ และไทยไม่มีนโยบายทำร้ายประชาชนผู้บริสุทธิ์
น.ส.ศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลยืนยันเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่า ในช่วงรอยต่อรัฐบาล การช่วยเหลือยังเยียวยาประชาชนจะไม่สะดุด และเดินหน้าภารกิจเพื่อดูแล ฟื้นฟู ให้ประชาชนได้ใช้ชีวิตได้มั่นคง
นอกจากนั้น ขอให้ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม แรงงาน มั่นใจว่าระบบการทำงานของรัฐบาลยังดำเนินการตามปกติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และยืนยันว่าอธิปไตยของชาติ จะได้รับการปกป้องประชาชนได้รับการคุ้มครอง ขอยืนยันว่าจะดูแลประชาชนเต็มที่