"ชาญชัย" ยื่นศาลฯ ออกข้อกำหนดห้าม "ทักษิณ" ออกนอกประเทศ

นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นคำร้องขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ออกข้อกำหนด ห้ามนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางออกราชอาณาจักร จนกว่าจะมีคำสั่งคดีบังคับโทษชั้น 14
นายชาญชัย กล่าวว่า แม้นายทักษิณ จะเดินทางออกนอกประเทศไปแล้ว ก็มีความห่วงใย เนื่องจากตนเองได้เป็นผู้ยื่นคำร้องขอให้มีการพิจารณาบังคับโทษคดีชั้น 14 ว่านายทักษิณ ได้จำคุกจริงหรือไม่
แม้ศาลฎีกาจะยกคำร้องด้วยเหตุผลว่าตนเองไม่มีส่วนได้เสีย แต่ศาลฯ ก็ได้นำพยานหลักฐานที่ตนเองได้ยื่นไปมาพิจารณา ซึ่งวันที่ 9 กันยายนนี้ จะมีการตัดสินคดีนี้ ตนจึงมีความห่วงใยและขอเสนอแนะฝากถึงนายทักษิณ ให้กลับมารับฟังคำพิพากษาของศาลฎีกา เพราะแม้จะถูกบังคับโทษใหม่ เต็มที่ก็เเค่จำคุก 1 ปี ซึ่งโทษเเค่นี้ไม่คุ้มกับการที่นายทักษิณ โกงเงินของคนไทย เเละใช้อำนาจหน้าที่มิชอบ เเม้ว่าการที่นายทักษิณ เดินทางออกนอกประเทศสามารถทำได้ เนื่องจากศาลอาญาพิพากษายกฟ้องคดีหมิ่นเบื้องสูงตามมาตรา 112 และไม่ได้ขังไว้ระหว่างอุทธรณ์ รวมทั้งไม่มีคำสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศ ก็สามารถทำได้ เเต่ตนก็ต้องนำเรื่องมายื่นให้ศาลได้รับทราบ ครบขั้นตอน
ส่วนตัวแม้ก่อนหน้านี้เคยยื่นคำร้องแล้วศาลฎีกามีคำสั่งยกคำร้องไปหลายครั้ง และหากวันนี้จะถูกศาลฎีกายกคำร้องก็ไม่ได้กลัวหน้าแตก เพราะก่อนหน้านี้ศาลได้นำพยานหลักฐานของตนเองไปพิจารณาเป็นสารตั้งต้น จนจะมีคำสั่งในวันที่ 9 กันยายนนี้
เมื่อถามว่าที่มายื่นร้องในวันนี้มีอคติส่วนตัวหรือไม่ นายชาญชัย ยืนยันว่า มาทำหน้าที่ในฐานะคนไทย ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาฯ เพื่อไม่ให้กระบวนการถูกทำลาย แต่ส่วนตัวไม่ขอออกความคิดเห็นว่านายทักษิณ จะกลับมาหรือไม่ แต่อยากให้กลับมาใช้กรรมในสิ่งที่เคยทำกับประเทศไทย
ทั้งนี้ นายชาญชัย เปิดเผยภายหลังยื่้นคำร้องว่า ศาลนัดฟังคำสั่งในคำร้องที่ตนยื่นในวันที่ 8 กันยายน 2568 เวลา 15.00 น.