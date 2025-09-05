"ณรงค์ กลั่นวารินทร์"รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เป็น กกต.คนใหม่

เมื่อเวลา 10.00 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ เป็นกรรมการการเลือกตั้ง หลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 กันยายน ที่ผ่านมา โดยมีนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ และนายชาย นครชัย กรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมพิธี และนายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผู้อ่านพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการการเลือกตั้ง