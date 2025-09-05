โฆษกศาล ยธ.ย้ำศาลยกฟ้อง"ทักษิณ"คดี 112 ถือว่าเงื่อนไขปล่อยตัวชั่วคราวสิ้นสุด

ดร.รัฐวิชญ์ อริยพัชญ์พล ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา ในฐานะโฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยถึงกรณีคดีศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกฟ้องคดีที่นายทักษิณ ชินวัตร ในข้อหา มาตรา 112 จากการให้สัมภาษณ์สื่อเกาหลีใต้เมื่อปี 2558 ว่า ศาลอาญาได้ยกฟ้องไปเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ซึ่งคู่ความมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับจากคำพิพากษา และหลังคำพิพากษา ทนายทักษิณได้ขอรับหนังสือเดินทางคืนกลับไปแล้ว
ทั้งนี้ ศาลไม่มีคำพิพากษาให้ขังไว้ในระหว่างอุทธรณ์ ถือว่าเงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราวสิ้นสุดลง และได้แจ้งไป ตม. ให้เพิกถอนคำสั่งก่อนหน้าที่ห้ามการเดินทางออกนอกประเทศ
ส่วนคดีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง นัดฟังคำสั่งคดีชั้น 14 โรงพยาบาลตำรวจ ในวันที่ 9 กันยายนนี้ ให้นายทักษิณ และผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ มาฟังคำสั่งในวันดังกล่าวนั้น ตามขั้นตอนทางผู้ที่ถูกนัดคู่ความไม่จำเป็นต้องยืนยันว่าจะมาตามนัดหมายหรือไม่ แต่คู่ความต้องเดินทางมาตามที่ศาลนัดหมาย