"พิชัย"เชื่อรัฐบาลใหม่จะเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้มั่นคง

นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงการประชุมสภาฯ เพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ในวันนี้ ที่อาจทำให้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลนั้น มองว่าโครงการต่างๆ ที่ค้างไว้ของกระทรวงการคลัง เป็นเรื่องธรรมชาติที่งานต่างๆ ไม่ว่าตอนไหนก็จะมีงานค้างอยู่ เชื่อว่าเมื่อมีนโยบายชัดเจน งานก็จะสามารถดำเนินต่อไปเรื่อยๆ
สำหรับการดึงดูดการลงทุนต่างประเทศจากนักลงทุน (FDI ) ต้องทำให้นักลงทุนเกิดความมั่นใจว่าทุกอย่างจะดำเนินต่อไปได้ มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการสนับสนุนและซัปพอร์ตนักลงทุนเข้ามา ซึ่งได้พูดมาเสมอว่าจะต้องมีการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และภาคธุรกิจ
ส่วนเรื่อง G-Token และการพิจารณาการปรับโครงสร้างภาษีมูลค่า 7% ที่จะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายนนี้ และจะกลับมาเก็บในอัตรา 10% จะมีการมีพิจารณาต่อหรือไม่นั้น นายพิชัย กล่าวว่า เชื่อว่าไม่ว่าใครจะดูแล ทุกคนก็ยังคงใช้หลักเดียวกัน ดูแลเรื่องการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างมั่นคง ซึ่งความมั่นคงทางการเงินและการคลังเป็นสิ่งสำคัญในสายตาชาวโลก
นายพิชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ตอนนี้คงไม่มีอะไรฝากถึงรัฐบาลชุดใหม่เพราะได้มีการฝากชัดเจนไปในทุกเวทีแล้ว และไม่ได้ห่วงอะไรเป็นพิเศษ เพราะปกติเป็นคนที่ห่วงทุกเรื่อง อย่างไรก็ตาม เชื่อมั่นว่าประเทศไทยต้องเดินต่อไปได้