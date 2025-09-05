"จิรายุ"ยันเลขาธิการนายกรัฐมนตรียังปฏิบัติภารกิจบนตึกไทยคู่ฟ้าตามปกติ

นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิเสธกระแสข่าวที่ระบุว่า มีทีมงานของบางพรรคการเมือง เข้ามาสำรวจพื้นที่ภายในตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเตรียมจัดสถานที่ นั่งทำงานของทีมงาน ยืนยันว่า ขณะนี้นายแพทย์ พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ยังคงปฏิบัติภารกิจบนตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล รวมทั้งคณะทำงานก็ยังปฏิบัติงานกันตามปกติ ซึ่งการบริหารราชการและการทำงานต่างๆ ในช่วงรัฐบาลรักษาการ จะยังคงดำเนินตามภารกิจและเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน จนกว่าจะมีนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลชุดใหม่เข้ามารับหน้าที่ต่อไป เพื่อการเปลี่ยนผ่านบริหารราชการแผ่นดินยังคงเป็นไปอย่างราบรื่นไร้รอยต่อ