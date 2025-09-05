xs
หุ้นไทยปิดภาคเช้า +9.27 จุด มูลค่าซื้อขาย 27,227.43 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายภาคเช้า ดัชนีหุ้นไทยปรับเพิ่มขึ้น 9.27 จุด หรือ +0.74% ที่ระดับ 1,261.82 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 27,227.43 ล้านบาท