ผบ.ทสส.สดุดีทหารกล้า-อาลัยประชาชน เสียชีวิตจากเหตุสู้รบไทย-กัมพูชา

พลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาสดุดีทหารกล้า บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายในกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อเชิดชูเกียรติและตอบแทนความเสียสละของกำลังพล 15 นาย ที่พลีชีพเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินและอธิปไตยของชาติ
พร้อมทั้งร่วมไว้อาลัยต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ 14 คน จากเหตุปะทะชายแดนไทย–กัมพูชาระหว่างวันที่ 24–28 กรกฎาคม 2568
โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนและเครือข่ายมวลชน ร่วมในพิธี กว่า 4,440 คน รวมทั้งผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส นายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย และนายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กล่าวถึงการจัดพิธีสดุดีทหารกล้าและไว้อาลัยประชาชนที่สูญเสียจากเหตุการณ์ปะทะไทย-กัมพูชาในครั้งนี้ ว่า เป็นการรวมพลังจากทุกภาคส่วน และสิ่งสำคัญคือการได้เห็นถึงคุณค่าของนักรบตัวเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งมาจากทุกภูมิภาคของประเทศ บางคนมาจากหมู่บ้านเล็กๆ และบางคนมาจากครอบครัวที่ยากจน เมื่อวันหนึ่งมีภัยคุกคามก็ได้เข้ามาร่วมกันจับอาวุธเพื่อปกป้องแผ่นดิน ถือเป็นคุณค่าสูงสุดที่ก้าวข้ามยศและตำแหน่ง สะท้อนจิตวิญญาณของนักรบ จึงต้องร่วมกันแสดงให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่แผ่นดินไทยให้เกียรติทหารเหล่านี้และวันนี้ในฐานะผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็ได้ทำหน้าที่นั้นแล้ว
ขณะเดียวกัน ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ระบุถึงความสูญเสียในส่วนของพลเรือน ว่า เป็นสิ่งที่ต้องตระหนักถึง และจะต้องช่วยกันสร้างคนให้เข้มแข็ง ต้องไม่ยอมอีกต่อไปที่จะให้ใครมาทำร้ายครอบครัวของประชาชนให้เกิดความสูญเสียขึ้นอีก
ทั้งนี้ ทหารกล้าที่สละชีวิตในเหตุการณ์ปะทะไทย-กัมพูชา 15 นาย ได้แก่
- สิบตรี วรัญชิต ยวงสุวรรณ เสียชีวิตวันที่ 24 กรกฎาคม 2568 ในสมรภูมิ บ้านโนนวันชัย จ.ศรีสะเกษ
- จ่าสิบเอก ธวัชชัย บุสภา เสียชีวิตวันที่ 25 กรกฎาคม 2568 ในสมรภูมิ สัตตะโสม จ.ศรีสะเกษ
- สิบเอก นพพล บุญเลิศ เสียชีวิตวันที่ 25 กรกฎาคม 2568 ในสมรภูมิ ปราสาทตาควาย จ.สุรินทร์
- สิบเอก กฤษฎา น้อยโคตร เสียชีวิตวันที่ 25 กรกฎาคม 2568 ในสมรภูมิ ปราสาทตาควาย จ.สุรินทร์
- สิบเอก จิรายุ สิงห์อ้น เสียชีวิต วันที่ 25 กรกฎาคม 2568 ในสมรภูมิ ปราสาทตาควาย จ.สุรินทร์
- สิบโท ศราวุธ นามสวัสดิ์ เสียชีวิตวันที่ 25 กรกฎาคม 2568 ในสมรภูมิ ฐานตาสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
- สิบเอก จิรายุทธ อินทุมาน เสียชีวิตวันที่ 25 กรกฎาคม 2568 ในสมรภูมิ ภูมะเขือ จ.ศรีสะเกษ
- พลทหาร ญาณพัฒน์ โคตรสาขา เสียชีวิตวันที่ 26 กรกฎาคม 2568 ในสมรภูมิ ปราสาทโดนตวล จ.ศรีสะเกษ
- สิบเอก อมรินทร์ ผาสุก เสียชีวิตวันที่ 28 กรกฎาคม 2568 ในสมรภูมิ ปราสาทตาเหมือน จ.สุรินทร์
- จ่าสิบเอก อโณทัย ป้องแก้ว เสียชีวิตวันที่ 28 กรกฎาคม 2568 ในสมรภูมิ ปราสาทตาควาย จ.สุรินทร์
- พลทหาร สิรวิชญ์ ภิญโญสุข เสียชีวิตวันที่ 28 กรกฎาคม 2568 ในสมรภูมิ พื้นที่ซำแต จ.ศรีสะเกษ
- จ่าสิบเอก ธีระยุทธ สีจุ้ยจ้าย เสียชีวิตวันที่ 28 กรกฎาคม 2568 ในสมรภูมิ ช่องสายตะกู จ.บุรีรัมย์
- จ่าสิบเอก อภิรมย์ ทรงพุฒิ เสียชีวิตวันที่ 28 กรกฎาคม 2568 ในสมรภูมิ ฐานตาฮอง จ.ศรีสะเกษ
- พลทหาร ธีรยุทธ กระจ่างทอง เสียชีวิตวันที่ 28 กรกฎาคม 2568 ในสมรภูมิ ฐานตาฮอง จ.ศรีสะเกษ
- สิบโท ต่อพงษ์ พันดวง เสียชีวิตวันที่ 29 กรกฎาคม 2568 ในสมรภูมิ ฐานแดนไกล จ.อุบลราชธานี
ส่วนประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่เสียชีวิต 14 คน ได้แก่
- นางอรุณรัตน์ วันศรี
- นางสาว รุ่งรัตน์ ประชัน
- เด็กหญิง ทักษพร ประชัน
- เด็กชาย พงศภัค ประชัน
- นางสาว สาวิตรี อ่อนทรวง
- เด็กชาย กิตติศักดิ์ คำวัง
- นาง จำปี เต็มจิตต์
- เด็กชาย พีรพัฒน์ คุณาพันธ์
- นาย สมศรี ลาภบุญ
- เด็กชาย ฐิติวัฒน์ บุญแต่ง
- นายบัณฑิต อุ่นจิตร
- นายสมชาติ สุพรรณดี
- นายบุญเรือง รูปขำ
- นางฮุ่ง โจรสา
กองบัญชาการกองทัพไทยขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสีย พร้อมทั้งขอสดุดี "ทหารตัวเล็กๆ ที่มีหัวใจอันยิ่งใหญ่" สืบทอดเจตนารมณ์นักรบไทยจากรุ่นสู่รุ่น และยืนหยัดปกป้องผืนแผ่นดินด้วยความสามัคคี