อัฟกันผวา! แผ่นดินไหวซ้ำระลอก 3 ยอดดับรวมทะลุ 2 พัน

นายฮัมดุลลาห์ ฟิตรัท รองโฆษกรัฐบาลอัฟกานิสถาน โพสต์ข้อความทางแพลตฟอร์ม X ว่า เกิดเหตุแผ่นดินไหวระลอกที่ 3 ขนาด 5.6 ในจังหวัดนันการ์ฮาร์ และจังหวัดคุนาร์ ทางตะวันออกของอัฟกานิสถานเมื่อคืนนี้ (4 ก.ย.) เวลา 20.56 น. ต่อเนื่องจากเหตุแผ่นดินไหวระลอกที่ 1 ขนาด 6.0 เมื่อวันอาทิตย์ (31 ส.ค.) และระลอกที่ 2 ขนาด 5.5 เมื่อวันอังคาร (2 ก.ย.) ทำให้ชาวบ้านต่างรู้สึกหวาดผวา วิ่งหนีออกจากที่พักพิงชั่วคราวด้วยอาการตกใจ
เบื้องต้นยังไม่มีรายงานเรื่องการเสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรอบใหม่ แต่เจ้าหน้าที่กู้ภัยในพื้นที่ระบุว่า มีผู้บาดเจ็บ 17 คน ทีมกู้ภัยได้นำตัวส่งยังโรงพยาบาลจังหวัดคุนาร์
ขณะที่ตัวเลขรวมของผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งก่อนอยู่ที่ 2,205 ราย มีผู้บาดเจ็บกว่า 3,640 คน บ้านเรือนพังเสียหายกว่า 6,700 หลัง ขณะที่ชาวบ้านที่รอดชีวิตต้องประสบภาวะขาดแคลนอาหาร ยารักษาโรคและที่พักพิง เนื่องจากภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง และถนนเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหว ขณะเดียวกัน มีดินสไลด์จากเทือกเขาลงไปปิดถนน เป็นอุปสรรคต่อการขนสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปช่วยเหลือทางรถยนต์ แต่การค้นหาและกู้ภัยยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง เช่น การติดตั้งที่พักชั่วคราวแก่ชาวบ้านและการขนส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปแจกจ่ายแก่ชาวบ้านในพื้นที่ประสบภัย
ส่วนความช่วยเหลือจากนานาชาติ สหประชาชาติได้อนุมัติเงินช่วยเหลือฉุกเฉินจำนวนหนึ่งสำหรับอัฟกานิสถาน ขณะที่สหราชอาณาจักรให้คำมั่นจะช่วยเหลือด้านสิ่งของบรรเทาทุกข์รวมมูลค่า 1 ล้านปอนด์