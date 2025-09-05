มติ ปชป.งดออกเสียงโหวตนายกฯ

นายประมวล พงศ์ถาวราเดช สส.ประจวบคีรีขันธ์ พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะประธาน สส.พรรค เปิดเผยท่าทีของพรรคประชาธิปัตย์ต่อการโหวตเลือกนายกฯ ว่า ช่วงเช้าที่ผ่านมา ตนได้เรียกประชุม สส.พรรคประชาธิปัตย์ ที่สภาฯ โดยได้เปิดให้ สส. แสดงความคิดเห็นถึงการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในแต่ละเขตพื้นที่ ที่สุดจึงมีข้อสรุปว่า สส. ของพรรคประชาธิปัตย์ จะงดออกเสียงในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งนี้
เมื่อถามว่า 3 สส.ของพรรคประชาธิปัตย์ ที่ไปร่วมลงชื่อแถลงสนับสนุนว่าจะโหวตนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุมหรือไม่ นายประมวล กล่าวว่า ไม่ได้เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ ถือเป็นเอกสิทธิ์ของ สส. ตามรัฐธรรมนูญ และไม่มีการพูดถึงเรื่องของ สส.ทั้ง 3 ในที่ประชุมแต่อย่างใด