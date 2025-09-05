พปชร.ตัดสินใจร่วมรัฐบาล "บิ๊กป้อม" เตรียมโหวตนายกฯ ด้วยตัวเอง

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า วันนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เดินทางมาลงมติโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ด้วยตัวเอง และขอให้สมาชิกพรรคมาลงมติโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ พรรคพลังประชารัฐตัดสินใจร่วมรัฐบาล และได้พูดคุยกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เรียบร้อยแล้ว
ส่วนที่มีกระแสข่าวให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ไปนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้น นายชัยวุฒิ กล่าวว่า ต้องรอคุยกัน และรอข้อสรุปอีกครั้ง ซึ่งช่วงบ่ายจะมีการประชุมกรรมการบริหารพรรค และจะต้องคุยกับนายอนุทินอีกที
โดยวันนี้เรื่องสำคัญคือต้องโหวตนายกรัฐมนตรีคนใหม่และทำตามข้อตกลงที่มีไว้ให้กับประชาชน รวมถึงการแก้ปัญหาต่างๆ ของประเทศ โดยเฉพาะชายแดนไทย-กัมพูชา ปัญหาเศรษฐกิจที่กระทบกับประชาชนเป็นเรื่องหลักที่ต้องเร่งแก้ไข และประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องมีการพูดคุยกันต่อไป
ส่วนพรรคพลังประชารัฐได้คุยกันหรือไม่ว่ามีกี่เก้าอี้ นายชัยวุฒิ กล่าวว่า เบื้องต้นเท่าที่ทราบมี 4 เก้าอี้ ที่ได้คุยไว้ แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปชัดเจน จะต้องคุยกันอีกครั้งหลังการโหวตนายกรัฐมนตรีผ่านไปแล้ว
ส่วนตัวของนายชัยวุฒิ ได้รับการทาบทามนั่งรัฐมนตรีหรือไม่ นายชัยวุฒิ กล่าวว่า เรื่องตำแหน่งของรัฐมนตรียังไม่ได้ข้อสรุป และเชื่อว่าจะมีการหารือรายละเอียดการร่วมรัฐบาลกันอีกครั้ง