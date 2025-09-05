"ชัยวุฒิ" เชื่อ "ทักษิณ" ไปดูไบ เป็นเรื่องการเมือง ปัดให้ความเห็น 9 ก.ย.จะมาขึ้นศาลหรือไม่

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ให้สัมภาษณ์สื่อถึงกรณีนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี บินไปดูไบ ว่า เห็นจากข่าว พร้อมถามกลับว่า ตกลงไปสิงคโปร์ หรือดูไบ เมื่อนักข่าวตอบว่า ดูไบ นายชัยวุฒิ จึงระบุว่า ตกลงไปซื้อช็อกโกแลตที่ดูไบ
นายชัยวุฒิ กล่าวด้วยว่า เมื่อครั้งกลับมาเมืองไทยก็อ้างหมอ จะออกจากประเทศก็อ้างหมอ เชื่อว่าไม่น่าจะใช่ความจริง น่าจะเป็นประเด็นการเมือง เพราะวันนี้มีการโหวตนายกรัฐมนตรี ดูแล้วไม่น่าประสบความสำเร็จตามคาด เพื่อความปลอดภัยอาจจะต้องไปอยู่นอกประเทศดีกว่า ส่วนจะกลับมาในวันที่ 9 กันยายน หรือไม่ ต้องรอดู และขอไม่แสดงความเห็นประเด็นนี้
เมื่อถามว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ทราบเรื่องนี้หรือไม่ นายชัยวุฒิ ระบุว่า คนไทยทราบทั้งประเทศ แต่ไม่ได้ให้ความเห็น เพราะไม่ใช่ประเด็นสำคัญ วันนี้คนสนใจนายกรัฐมนตรีคนใหม่