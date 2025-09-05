โฆษก ภท.มองวาระเลือกนายกฯ ต้องด่วนที่สุด อ้าง รธน.เขียนไว้ให้เลือกโดยพลัน

น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย สส.อุบลราชธานี และโฆษกพรรคภูมิใจไทย เปิดเผยถึงการนัดประชุม สส.พรรค ก่อนเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยมีวาระสำคัญ คือ เรื่องด่วนการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 159 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรจากไทย ว่า เป็นการประชุมเพื่อพูดคุยเรื่องลำดับขั้นตอนในวาระเลือกนายกรัฐมนตรี รวมถึงการลงมติร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การรายงานและเปิดเผยข้อมูลการปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพิษ พ.ศ. … หรือ กฎหมาย PRTR ที่ค้างจากการประชุมสภาฯ เมื่อวันที่ 3 กันยายน ที่ผ่านมา และยังมีวาระการประชุมสภาที่เป็นวาระทั่วไปที่บรรจุล่วงหน้าไว้อยู่แล้ว
ทั้งนี้ การประชุมสภาฯวันนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคฯ ไม่ได้กำชับอะไร สส. เป็นพิเศษ ซึ่งเห็นได้ชัดว่าการทำงานในสภาของ สส.พรรคภูมิใจไทย ให้ความร่วมมือกับพรรคต่างๆ ในการพิจารณากฎหมายอยู่แล้ว ซึ่งอาจมีการกำชับเรื่องนี้มากขึ้น
เมื่อถามว่า จะมีการขอเลื่อนวาระการเลือกนายกรัฐมนตรีขึ้นมาพิจารณาก่อนใช่หรือไม่ น.ส.แนน บุณย์ธิดา กล่าวว่า สำหรับวันนี้การขอเลื่อนวาระเลือกนายกฯ ต้องมาคุยกันอีกทีถึงสถานการณ์หน้างาน เพราะเมื่อเปิดประชุมจะต้องพิจารณาลงมติเรื่องที่ค้างเมื่อวันที่ 3 กันยายน ขณะที่วาระเลือกนายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญเขียนในคำสุดท้ายว่า "ให้เลือกโดยพลัน" จึงมองว่าเป็นวาระที่ต้องด่วนที่สุดในสภาด้วยซ้ำ
เมื่อถามว่า หากมีการอภิปรายเรื่องคุณสมบัติของนายอนุทิน จะต้องมีองครักษ์พิทักษ์นายอนุทินหรือไม่ โฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า อย่าเรียกว่าเป็นองครักษ์เลย ไม่ถึงขั้นต้องใช้องครักษ์ หากดูการประชุมสภาฯ ครั้งก่อนๆ มีแค่ตัวแทนแต่ละพรรคอภิปราย ซึ่งครั้งนี้ขึ้นอยู่กับประธานในที่ประชุมว่าจะวินิจฉัยในประเด็นต่างๆ อย่างไร