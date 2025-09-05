xs
เงินบาทเปิดเช้านี้แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย ที่ระดับ 32.27 บาท/ดอลลาร์

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ (5 ก.ย.) ที่ระดับ 32.27 บาทต่อดอลลาร์ แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย แทบไม่เปลี่ยนแปลงจากระดับปิดวันที่ผ่านมา ณ ระดับ 32.31 บาทต่อดอลลาร์