ราคาทองเปิดปรับขึ้น [+50] รูปพรรณขายออก 55,000 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองประจำวันที่ 5 กันยายน 2568 ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.04 น. ราคาทองปรับขึ้น 50 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 54,100 บาท ขายออกบาทละ 54,200 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 53,014.52 บาท ขายออกบาทละ 55,000 บาท