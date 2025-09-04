xs
คุมตัว "ทักษิณ" คาเครื่องบินส่วนตัว อ้างเตรียมบินสิงคโปร์แต่พกพาสปอร์ต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ถูกควบคุมตัวคาเครื่องบินส่วนตัว โดยเจ้าตัวอ้างว่าเตรียมบินหัวหิน แต่พบว่าพกพาสปอร์ตติดตัว ล่าสุดเจ้าหน้าที่คุมตัวไว้ที่สนามบินดอนเมืองแล้ว