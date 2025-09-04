"อนุทิน"โวยสื่อลงข่าวไปเรื่อย ยันยังไม่มีโผ ครม.

นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เดินทางกลับเข้ามาที่อาคารรัฐสภาอีกครั้ง ช่วงเย็นที่ผ่านมา เมื่อผู้สื่อข่าวพยามสอบถามถึงโผ "ครม.อนุทิน 1" ว่า มีการจัดเตรียมให้ใครนั่งตำแหน่งใด และนายอนุทิน จะควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยหรือไม่ นายอนุทิน ร้องหูย ก่อนจะปฏิเสธว่ายังไม่มี ข่าวก็ลงไปเรื่อย ยังไม่ได้จัดอะไร ขนาดหัวหน้ายังไม่ได้เลย
เมื่อถามว่า พรุ่งนี้จะมีการโหวตนายกรัฐมนตรีแล้ว ก่อนจะเข้าอาคารรัฐสภา จะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนเพื่อความเป็นสิริมงคลหรือไม่ นายอนุทินตอบว่า ไหว้พ่อไหว้แม่นี่แหละ เป็นสิริมงคลที่สุดแล้ว