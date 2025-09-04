รฟท.ปัดข่าวขอเลื่อนพบ DSI คดีเขากระโดง พร้อมไปตามนัด 5 ก.ย.

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ชี้แจงกรณีที่สื่อมวลชนรายงานข่าวว่า การรถไฟฯ เลื่อนการเข้าให้ถ้อยคำต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ในฐานะผู้ร้องทุกข์/กล่าวโทษ กรณีที่ดินเขากระโดงนั้น ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด
ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มีหนังสือถึงการรถไฟฯ เลขที่ ยธ 0809/339 ลงวันที่ 1 กันยายน 2568 เพื่อเชิญให้การรถไฟฯ มาให้ถ้อยคำในฐานะผู้ร้องทุกข์/กล่าวโทษ ในประเด็นที่มีการร้องขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคล ซึ่งมีอำนาจและหน้าที่ในการปกป้องดูแลรักษาที่ดินบริเวณเขากระโดง อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน แต่กลับปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ จนอาจเอื้อประโยชน์ให้บุคคลอื่นเข้าครอบครองที่ดินดังกล่าว
โดยคณะพนักงานสืบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้กำหนดนัดหมายให้การรถไฟฯ มาให้ถ้อยคำในวันที่ 5 กันยายน 2568 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ดังนั้น การรถไฟฯ จะเดินทางไปตามกำหนดนัดหมายที่ระบุไว้ในหนังสือของกรมสอบสวนคดีพิเศษต่อไป