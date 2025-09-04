ราคาทองผันผวนตลอดวัน คาดปลายปีนี้-ต้นปีหน้า แตะบาทละ 6 หมื่น

นายวรชัย ตั้งสิทธิภักดี รองเลขาธิการสมาคมค้าทองคำ เปิดเผยถึงราคาทองคำที่ปรับตัวสูงขึ้นขณะนี้ว่า ในช่วงกลางปี 2568 ราคาทองคำเคยขึ้นไปถึง 54,000 บาทต่อบาททองคำ หลังจากนั้นราคาทองคำร่วงลงมาเพราะธนาคารกลางสหรัฐ หรือเฟด ส่งสัญญาณจะชะลอการลดดอกเบี้ย ทำให้ราคาทองคำจากบาทละ 54,800 บาท ลดลงมาอยู่ที่ 51,000 บาท จนกระทั่งเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ที่ผ่านมา เฟดได้ส่งสัญญาณว่าจะมีการลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายนนี้ โดยเฟดจะประชุมกันในวันที่ 18 กันยายน คาดว่าจะมีการลดดอกเบี้ย 0.25% และคาดว่าช่วงปลายปีจะลดดอกเบี้ยอีก 0.25% รวมเป็น 0.5% ประกอบค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนตัวลง ทำให้ราคาทองคำที่ทรงตัวอยู่ในช่วง 51,000-52,000 บาท ปรับตัวขึ้นมาแตะที่บาททองคำละ 54,000 บาท โดยเฉพาะเมื่อคืนวันที่ 3 กันยายนที่ผ่านมา ขึ้นไปถึงบาทละ 54,500 บาท ราคาทองคำที่ขึ้นสูงในขณะนี้ส่งผลให้นักลงทุนระยะสั้นนำทองออกมาขายทำกำไรจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์เชื่อว่าราคาทองคำจะขึ้นไปแตะที่ 3,600 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ในเร็วๆ นี้
นายวรชัย กล่าวด้วยว่า ช่วงนี้จะเห็นนักลงทุนระยะสั้นนำทองออกมาขายทำกำไรจำนวนมาก ส่วนนักลงทุนระยะยาวต้องบอกว่าราคาทองคำยังมีแนวโน้มขึ้นไปอีก ทั้งนี้ นักวิเคราะห์ร้อยละ 99.6 มองว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยอย่างน้อยอีก 2 ครั้ง ในช่วงที่เหลือของปีนี้ ทำให้มีการคาดการณ์กันว่าราคาทองคำจะขึ้นไปแตะ 3,600 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ได้ไม่ยาก และจะขึ้นไปถึง 4,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ซึ่งจะทำให้ราคาทองคำในบ้านเราแตะบาททองคำละ 60,000 บาท ในช่วงปลายปีนี้ หรือต้นปี 2569
ทั้งนี้ ถ้านักลงทุนระยะสั้น ลงทุนซื้อบาททองคำละ 53,000 บาทต้นๆ ช่วงนี้สามารถซื้อได้ ส่วนนักลงทุนระยะยาวสามารถซื้อเก็บได้เช่นกัน เพราะเป็นสินค้าปลอดภัย ซึ่งในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ธนาคารแห่งชาติของประเทศต่างๆ ซื้อทองคำเก็บถึง 1,000 ตันต่อปี และราคาก็ค่อยๆ ไต่ขึ้น
อย่างไรก็ตาม จนถึง ณ เวลา 15.10 น. วันนี้ ราคาทองคำได้ปรับตัวถึง 16 ครั้ง ปรับตัวเพิ่มขึ้น 100 บาท โดยทองคำแท่ง รับซื้อบาททองคำละ 54,050 บาท ขายออก 54,150 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาททองคำละ 52,969.04 บาท ขายออกบาทละ 54,950 บาท