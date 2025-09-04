"พระนาย สุวรรณรัฐ"ถึงแก่อนิจกรรมในวัย 73 ปี ด้วยโรคหลอดเลือดสมอง

นายพระนาย สุวรรณรัฐ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย คนที่ 37 ได้ถึงแก่อนิจกรรมในวัย 73 ปี ภายหลังจากรักษาตัวด้วยโรคหลอดเลือดสมอง
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้โพสต์อาลัยการจากไปของนายพระนาย
สำหรับกำหนดการพิธีรดน้ำศพในวันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2568 เวลา 16.00 น. พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ เวลา 17.00 น. ณ ศาลาภาณุรังษี วัดเทพศิรินทราวาส และจะมีพิธีบำเพ็ญกุศล เป็นเวลา 7 คืน ในเวลา 18.30 น. โดยระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน เป็นพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม และวันที่ 8-11 กันยายน เป็นพิธีสวดพระอภิธรรม จากนั้นจะเป็นการบรรจุศพไว้รอกำหนดการพระราชทานเพลิงต่อไป
นายพระนาย เกิดเมื่อ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2494 ที่ จ.ลำปาง เป็นบุตรนายพ่วง สุวรรณรัฐ อดีตปลัดกระทรวงและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และ ม.ร.ว.ประสารสุวรรณ สุวรรณรัฐ เติบโตใน จ.สงขลา ก่อนย้ายมาศึกษาที่กรุงเทพฯ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระดับปริญญาโท บริหารรัฐกิจ จากมหาวิทยาลัยอินเดียนา สหรัฐอเมริกา
นายพระนาย เป็นน้องชายของ ท่านผู้หญิงพรรณวดี จุฑารัตนกุล นางสนองพระโอษฐ์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และ นางสาวภราไดย สุวรรณรัฐ
นายพระนาย ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย 7 ตุลาคม 2554-30 กันยายน 2555 เคยดำรงตำแหน่ง อดีตกรรมการในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ อดีตรองประธานกรรมการในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ อดีตประธานคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น อดีตผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารชายแดนใต้ (ผอ.ศอ.บต.)