ปิดตลาดฯ หุ้นไทย -6.76 จุด มูลค่าซื้อขาย 44,813.45 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายวันนี้ ดัชนีหุ้นไทยปรับลดลง 6.76 จุด หรือ -0.54% ที่ระดับ 1,252.55 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 44,813.45 ล้านบาท