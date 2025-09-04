สถาบันสิ่งทอยกระดับอุตสาหกรรมความมั่นคง-ชุดทหาร

ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล่าวว่า ได้ร่วมจัดกิจกรรม "เชื่อมโยง Supply Chain อุตสาหกรรมความมั่นคง: ยกระดับนวัตกรรมวัสดุชีวภาพสู่เศรษฐกิจยั่งยืน" นับว่าอุตสาหกรรมความมั่นคงถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ (2561-2580) เพื่อนำงานวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรมต่อยอดจากฐานอุตสาหกรรมเดิม เช่น สิ่งทอเทคนิค (Technical Textiles) เพื่อผลิตอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเฉพาะด้านความปลอดภัยและการป้องกัน
การเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสองทาง (Dual-use Technology) และอุตสาหกรรมการจัดการภัยพิบัติ ครอบคลุมตั้งแต่การบรรเทาผลกระทบ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ไปจนถึงการฟื้นฟูและการฝึกซ้อมปฏิบัติการ ซึ่งทั้งหมดล้วนสร้างความต้องการใหม่ให้กับภาคการผลิตและการบริการ โดยใช้วัสดุเหลือทิ้งจำนวนมาก เมื่อนำพัฒนาและแปรรูปด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม จะสามารถสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ที่ตอบโจทย์ทั้งตลาดในประเทศและตลาดโลก พร้อมทั้งเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน
ปัจจุบันมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้านความมั่นคงในปี 2566 อยู่ที่ 2,190 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีแนวโน้มขยายตัวเป็น 3,600 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2575 การเติบโตดังกล่าวสะท้อนถึงโอกาสมหาศาลของผู้ประกอบการไทย หากสามารถปรับตัวสู่การผลิตที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมควบคู่กับการพัฒนาวัสดุชีวภาพ โดยเฉพาะในกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ชุดฝึกภาคสนาม รองเท้า เครื่องนอน และเสื้อชูชีพ ที่ยังมีความต้องการสูงในประเทศ แต่ส่วนใหญ่ต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศ การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตในประเทศจึงถือเป็นโอกาสเชิงเศรษฐกิจที่สำคัญ