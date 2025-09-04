รฟท.เลื่อนร้องทุกข์ DSI คดีครอบครองที่ดินเขากระโดงแบบไม่มีกำหนด

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ประสานกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เลื่อนการแจ้งความดำเนินคดีเกี่ยวกับการครอบครองที่ดินบริเวณเขากระโดง จ.บุรีรัมย์ ออกไปอย่างไม่มีกำหนด หลังพบกลุ่มบุคคลและเจ้าหน้าที่การรถไฟเข้าไปเกี่ยวข้อง
พ.ต.ต.ณฐพล ดิษยธรรม ผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดีเอสไอ เปิดเผยว่า การสืบสวนเรื่องข้อร้องเรียนคดีที่ 97/2568 เกี่ยวข้องกับการครอบครองและออกเอกสารสิทธิในที่ดินรัฐ รวบรวมพยานหลักฐานจากหลายหน่วยงานทั้งกรมที่ดิน สำนักงานที่ดินบุรีรัมย์ การรถไฟแห่งประเทศไทย และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์
ดีเอสไอ ระบุว่า รฟท. เป็นผู้เสียหาย หากไม่เข้ามาแจ้งความ อาจเข้าข่ายละเลยหน้าที่ ทางดีเอสไอจะออกหนังสือแจ้งอีกครั้ง และหากยังไม่ดำเนินการ จะพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายกับผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้อง