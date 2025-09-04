xs
"แพทองธาร" แชร์โพสต์ "เพื่อไทยโหวตชัยเกษม-ยุบสภาทันที"

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นางสาวแพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้แชร์โพสต์จากเพจพรรคเพื่อไทย ที่ระบุว่า "เพื่อไทยยืนยันเสนอชื่อชัยเกษม นิติสิริ ชิงนายกรัฐมนตรี" และอีกข้อความหนึ่งที่ระบุว่า "เลือกชัยเกษม เป็นนายกฯ ยุบสภาฯ ทันที คืนอำนาจประชาชน"