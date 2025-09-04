อดีต กก.บห.ก้าวไกล หวัง"เพื่อนรัก"ทบทวน อย่ายกความเป็นมนุษย์ให้"ซาตาน"

นางสาวเบญจา แสงจันทร์ อดีต กก.บห.ก้าวไกล โพสต์ข้อความ ระบุว่า "ความอุบาทว์ ความเลวร้ายของระบบการเมืองในเวลานี้ ก็คือ มีผู้กำกับการเมืองที่คิดว่าตัวเองมีอำนาจยึดกุมโครงสร้างอำนาจรัฐได้ทั้งหมด
มองประชาชนเป็นเพียงเบี้ย และผู้รับชมที่กำกับให้นั่งดูตาปริบๆ อยู่เฉยๆ โดยมีผู้แทนของประชาชนเป็นตัวประกอบ พวกเขาเชื่อว่า ตนเองมีอำนาจสิทธิขาดที่จะเขียนบท แล้วใช้อำนาจสั่งให้ใครแสดงบทบาทอย่างไรก็ได้ มีสิทธิผูกขาดในการตัดสินใจ ควบคุมสถานการณ์ เขียนบทให้พวกเราเล่น ทะเลาะกันเอง ขัดแย้งกันเอง โกรธแค้นกัน ทำลายล้างกันเอง โดยที่พวกเขานั่งดูด้วยความเพลินเพลินและสนุกสนานไปกับบทที่พวกเขาเขียนขึ้นมา เพื่อกำหนดทิศทางของประเทศ โดยไม่สนใจใดๆ
และพรุ่งนี้ กำลังจะมาถึงฉากสำคัญ ฉากที่จะเป็นการชี้ชะตาประเทศ ภาพยนต์เรื่องนี้ จะได้ผู้ช่วยผู้กำกับคนใหม่ ที่เซ็นสัญญาปีศาจฉบับใหม่ เพื่อมาช่วยวางแผนการถ่ายทำ ประสานงาน ควบคุมการถ่ายทำให้เดินไปตามเป้าหมาย ทำหน้าที่เบื้องหลังการขับเคลื่อนงานของกองถ่ายทั้งหมด
ภาพยนต์เรื่องนี้ ผู้ที่มารับตำแหน่งผู้ช่วยผู้กำกับคนใหม่ เขาได้ทำพันธสัญญาผลิตกับปีศาจ
ดิฉัน ยังคงเชื่อมั่นเหลือเกิน จนกว่าจะถึงวันพรุ่งนี้ เพื่อนรักของดิฉันจะทบทวนหาทางออกที่ดีที่สุด ไปจนถึงอาจจะไม่ไปทำสัญญาเป็นนักแสดงประกอบของภาพยนต์เรื่องนี้ จะไม่ไปทำสัญญาเพื่อยกวิญญาณ ความเชื่อ ศักดิ์ศรี และ ความเป็นมนุษย์ของตน ให้ซาตาน ยกประเทศทั้งประเทศนี้ให้อยู่ในอุ้งมือมาร มันเลวร้าย และโหดเหี้ยมเกินไป"