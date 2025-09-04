xs
ทองปรับแล้ว 16 ครั้ง [+100] รูปพรรณขายออก 54,950 บาท

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศ วันนี้ ณ เวลา 15.25 น. มีการปรับเปลี่ยนแล้ว 16 ครั้ง ปรับเพิ่มสุทธิ 100 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 54,050 บาท ขายออกบาทละ 54,150 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 52,969.04 บาท ขายออกบาทละ 54,950 บาท