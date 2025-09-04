"วันนอร์"แจงโหวตนายกฯ 5 ก.ย. ไม่บังคับแสดงวิสัยทัศน์

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีวันที่ 5 กันยายนนี้ ว่า การแสดงวิสัยทัศน์ขึ้นอยู่กับผู้ถูกเสนอชื่อ เพราะไม่มีข้อบังคับหรือรัฐธรรมนูญกำหนด ต่างจากการเลือกประธานและรองประธานสภาฯ ที่ต้องแสดงวิสัยทัศน์ก่อนเลือก
ยกตัวอย่างที่ผ่านมา ทั้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายเศรษฐา ทวีสิน และ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ไม่ได้แสดงวิสัยทัศน์ มีเพียงนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ที่แจ้งความจำนงจะทำ
ส่วนกรอบการอภิปรายของ สส. นายวันมูหะมัดนอร์ ระบุว่า ทำได้เพียงแสดงเหตุผลในการเสนอชื่อ ไม่ใช่การวิจารณ์ความรู้ความสามารถหรือปัญหาของผู้ถูกเสนอชื่อ เพราะยังไม่ใช่วาระการแถลงนโยบาย ซึ่ง สส. สามารถอภิปรายได้เต็มที่ในภายหลัง
สำหรับข้อสงสัยเรื่องการเปลี่ยนขั้วรัฐบาลจะกระทบตำแหน่งประธานสภาหรือไม่ นายวันมูหะมัดนอร์ ย้ำว่า รัฐธรรมนูญกำหนดชัด ตำแหน่งประธานและรองประธานสภาฯ จะพ้นจากตำแหน่งได้เพียง 2 กรณี คือการลาออก หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่เกี่ยวกับการเมืองฝ่ายบริหาร พร้อมยกตัวอย่างปี 2540 ที่แม้นายกรัฐมนตรีเปลี่ยนจาก พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ มาเป็นนายชวน หลีกภัย ตนก็ยังคงทำหน้าที่ประธานสภาฯ ต่อจนสิ้นวาระ
อย่างไรก็ตาม คาดว่า การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้จะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง เนื่องจากต้องใช้เวลาขานชื่อสมาชิกทั้งหมด