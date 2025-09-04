เงินเฟ้อหดตัว 5 เดือนติด ส.ค.อยู่ที่ 0.79% คาดทั้งปี 0.01%

นางสาวณัฐิยา สุจินดา รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เปิดเผยว่าดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของไทยเดือนสิงหาคม 2568 เท่ากับ 100.14 เทียบกับเดือนสิงหาคม 2567 ซึ่งเท่ากับ 100.94 ทำให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงร้อยละ 0.79 (YoY) หากเทียบเป็นรายเดือนกรกฎาคม 2568 แทบไม่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.01 นับว่าอัตราเงินเฟ้อหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 เทียบกับช่วงปัญหาโควิด-19 หดตัวเพียง 3 เดือนติดต่อกัน สถานการณ์จึงน่าเป็นห่วง เนื่องจากการลดลงของราคาสินค้าในกลุ่มอาหารสด โดยเฉพาะ ผักสด ผลไม้สด และไข่ไก่ ราคาทุเรียนฯ เนื่องจากอุปทานในตลาดเพิ่มขึ้น รวมถึงกลุ่มพลังงานจากการลดลงของราคาน้ำมันเชื้อเพลิง และค่ากระแสไฟฟ้าจากมาตรการช่วยเหลือลดภาระค่าครองชีพของภาครัฐ ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สำหรับราคาสินค้าและบริการอื่นๆ ส่งผลกระทบต่อภาวะเงินเฟ้อไม่มากนัก นับว่าเงินเฟ้อของไทยต่ำอันดับ 7 จาก 138 เขตเศรษฐกิจที่ประกาศตัวเลข และต่ำที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน 9 ประเทศ
สำหรับดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปเฉลี่ย 8 เดือน (มกราคม – สิงหาคม) ของปี 2568 เทียบกับช่วงเดียวกันของ ปี 2567 สูงขึ้นร้อยละ 0.08 (AoA) พาณิชย์คาดการณ์ว่าเงินเฟ้อไตรมาส 3 ประมาณร้อยละ -0.66 และไตรมาส 4 ร้อยละ -0.24 ทำให้เป้าหมายทั้งปีอัตราเงินเฟ้อประมาณร้อยละ 0.01 มองว่ายังไม่ถึงขั้นเป็นภาวะเงินฝืด แม้ กนง.จะลดดอกเบี้ยมาแล้วช่วงที่ผ่านมา แต่ยังไม่เห็นผลต่อตลาดมากนัก สำหรับต้นปีหน้า เป็นช่วงการเมืองผันผวน เริ่มตั้งรัฐบาลชุดใหม่ จึงยังไม่ได้นำมาเป็นปัจจัยคำนวณ