"รังสิมันต์"ขอโทษทำให้ ปชช.ผิดหวัง อ้างตัดสินใจเพื่อผ่าทางตันประเทศ

นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ก่อนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่ 5 กันยายน โดยยอมรับว่า การตัดสินใจครั้งนี้เป็นจุดที่ยากที่สุดของตนเอง ใจจริงไม่อยากเลือกใครเป็นนายกฯ แต่ต้องการให้ยุบสภาเพื่อคลี่คลายปัญหาความขัดแย้ง อย่างไรก็ตาม เมื่อยังไม่มีความชัดเจนในกระบวนการยุบสภา พรรคประชาชนจึงต้องทำหน้าที่เพื่อไม่ให้ประเทศถึงทางตัน
นายรังสิมันต์ กล่าวว่า การโหวตครั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงของพรรคที่ลงนามไว้ แม้ตนเองไม่เห็นด้วยกับการใช้นิติสงคราม และผิดหวังที่พรรคภูมิใจไทยไม่ร่วมองค์ประชุมร่างกฎหมายภาคประชาชนเมื่อวานนี้ แต่ก็ยังคาดหวังว่ากฎหมายดังกล่าวจะเดินหน้าต่อไปได้
สำหรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชน นายรังสิมันต์ ยืนยันว่า พรรคประชาชนเข้าใจและยอมรับ พร้อมขอโทษที่ไม่สามารถตัดสินใจได้ตามความคาดหวังของทุกฝ่าย แต่ย้ำว่าจำเป็นต้องหาทางออกเพื่อไม่ให้เกิดสุญญากาศทางการเมือง และไม่เปิดโอกาสให้บุคคลอื่นเข้ามาสร้างสถานการณ์ที่อาจส่งผลร้ายต่อประเทศ
"ขอโทษทุกคนที่ทำให้ผิดหวัง ไม่ได้ตัดสินใจตามที่ทุกคนคาดหวัง แต่เราต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อแก้ปัญหาที่มีความเสี่ยง และเดินหน้าต่อจนกว่าจะมีเหตุเปลี่ยนแปลง"