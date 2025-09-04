พราน 2109 จัดกำลังคุมเข้มชายแดน หลังปฏิบัติการเชิงรุกตรวจยึดยาเสพติดได้

ร้อย.ฉก.ทพ.2109 ฉก.ทพ.21 (หน่วยงานหลัก) จัดกำลังพลลาดตระเวนเฝ้าตรวจในพื้นที่เพ่งเล็งริมแม่น้ำโขงพื้นที่ บ.ห้วยขอบ ม.3 ต.หาดคัมภีร์ อ.ปากชม จ.เลย หลังได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่ามีการลักลอบขนย้ายยาเสพติด (ยาบ้า) เข้าสู่พื้นที่ตอนใน
ทั้งนี้ ตรวจพบผู้ต้องสงสัยบริเวณป่ากล้วยริมถนนหลวงหมายเลข 211 จึงแสดงตัวขอตรวจสอบ เมื่อบุคคลดังกล่าวเห็นว่าเป็นเจ้าหน้าที่จึงได้อาศัยความชำนาญ และความมืดวิ่งหลบหนี ต่อมาจึงได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ พบกระสอบต้องสงสัยสีดำวางอยู่ป่ากล้วยริมถนนหลวงหมายเลข 211 จำนวน 2 กระสอบ ตรวจสอบเบื้องต้น เป็นยาเสพติด (ยาบ้า) ประมาณ 500,000 เม็ด หน่วยฯ ได้ดำเนินการส่งของกลางทั้งหมดให้กับพนักงานสอบสวน สภ.ปากชมฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
