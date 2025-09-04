xs
ประชุมสภาฯ คึกคัก เหล่า สส.ต่างจับมือยินดีล่วงหน้า "อนุทิน" จะได้นั่งเก้าอี้นายกฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ (4 ก.ย.) ที่มี นายไชยา พรหมา รองประธานสภาฯคนที่ 1 เป็นประธานการประชุม โดยเปิดให้สมาชิกหารือปัญหาเดือดร้อน ซึ่งบรรยากาศ เป็นไปด้วยความคึกคัก เมื่อนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ที่จะได้รับการสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรี เดินเข้าห้องประชุม

ทั้งนี้ นายอนุทิน เดินทักทาย สส.พรรคภูมิใจไทย และมีการถ่ายภาพหมู่ในห้องประชุม จากนั้น ได้เดินทักทายพูดคุยกับ สส.พรรครวมไทยสร้างชาติ และ สส.พรรคประชาชน ในที่นั่งของพรรครวมไทยสร้างชาติ และที่นั่งพรรคประชาชน ขณะที่มี สส.ส่วนหนึ่ง เดินเข้ามาทักทาย จับมือ แสดงความยินดีล่วงหน้าที่นายอนุทิน จะได้รับการโหวตเป็นนายกรัฐมนตรี