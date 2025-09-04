xs
ราคาทอง ครั้งที่ 14 ปรับขึ้น 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 54,850 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 04 กันยายน 2568 เวลา 13:29 น. (ครั้งที่ 14) ราคาปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 54,050.00 บาท รับซื้อ 53,950.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 54,850.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 52,878.08 บาท