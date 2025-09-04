xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นไทยเปิดภาคบ่าย +1.40 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 26,470.33 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (4 ก.ย.) ดัชนี Set Index เปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,260.71 จุด ปรับขึ้น 1.40 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.11 โดยมีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม 26,470.33 ล้านบาท